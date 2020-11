Dissabte de temperatures suaus i sense pluja

VÍDEO: La previsió del temps per aquest 14 de novembre

El temps no variarà excessivament en els propers dies i s'espera un cap de setmana de temperatures suaus, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest dissabte, no s'esperen precipitacions a excepció d'algun plugim al litoral nord i altres de gairebé inapreciables a les fondalades de l'interior fins a primera hora del matí. A partir de la tarda també són probables alguns plugims dispersos a la meitat oest, sobretot terres de l'Ebre i no se'n descarten al final del dia a la resta del territori. S'acumularan quantitats entre inapreciables i minses.

La temperatura mínima oscil·larà entre 0 i 5 ºc al Pirineu, entre 2 i 7 ºC al Prepirineu, entre 4 i 9 ºC a la depressió Central i prelitoral, i entre 7 i 12 ºC al litoral, lleugerament més baixa a punts del nord del sector. Per altra banda, la temperatura màxima serà similar i oscil·larà entre 16 i 21 ºC al litoral i prelitoral, i entre 16 i 18 ºC, a la Catalunya Centrak, i entre els 12 i els 17 ºC a la resta del territori.