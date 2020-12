A partir de demà les tardes començaran a allargar-se

| Arxiu particular

Imatge del Teide durant la posta de sol | Arxiu particular

Les festes s'apropen i això significa que les tardes començaran a ser més llargues. En els pròxims dies el sol començarà a pondre's uns segons més tard cada dia i quan arribi el dia de Nadal aquest temps s'allargarà fins a mig minut per dia. Per altra banda, però, la llum del dia continua escurçant-se més de mig minut per dia, però això només afecta l'Alba. Tècnicament aquest fenomen començarà a partir d'aquest dimecres 9 de desembre.

Hi ha diversos refranys catalans que expliquen aquest allargament de les tardes d'una forma ben curiosa:



«Per Nadal, el pas de pardal», amb una posta de sol a les 17.27 h, cinc minuts més tard que en el moment en què ho fa més d'hora (17.22 h).

«Per Sant Esteve, el pas de llebre», amb un minut més de tarda respecte a Nadal.

I per Cap d'Any, amb el «pas de bou de l'any nou» que ens donarà 11 minuts més de tarda respecte a principis de desembre.

Per contra, el sol no començarà a sortir cada dia més d'hora fins passat el dia de Reis. Malgrat que a partir del dia 22 la llum del dia comenci a guanyar terreny i fins ben entrat el gener aquest allargament estarà tot concentrat a la tarda.

No serà fins al 21 de desembre (moment del solstici) quan el dia començarà a guanyar terreny definitivament a la nit. Tot i això, els matins encara no guanyaran llum solar fins a principis de gener.