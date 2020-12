Dijous amb intervals de núvols en general, tot i que seran més nombrosos al quadrant nord-est a partir de mig matí i al sector central del litoral on hi podrà haver alguna precipitació. Al vessant nord del Pirineu, els núvols seran més abundants al llarg del dia i de matinada i a partir del vespre hi haurà precipitació (la cota de neu baixarà dels 1.600 als 1.100 metres al final del dia).

La temperatura serà més baixa. A partir del dia de Nadal, ambient de ple hivern.