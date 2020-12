Alerta per fort vent demà al Pirineu, Prepirineu i als dos extrems del país

Protecció Civil ha activat aquest migdia en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per risc de Vent a Catalunya VENTCAT per les fortes ventades que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu per demà divendres, dia de Nadal, sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu, Alt Empordà, Tarragona i Terres de l'Ebre.

Segons l'SMC, les ratxes més intenses podran superar els 108 km/h a l'Alt Empordà, Baix Ebre i Montsià; i els 90 km/h al Pirineu i Prepirineu, Anoia, comarques de Tarragona i nord de les Terres de l'Ebre.

Aquest episodi de vent també anirà acompanyat de fort onatge al Cap de Creus i Cap de Begur, per la qual cosa s'han d'extremar les precaucions i no acostar-se a les zones on trenquin fort les onades. També es poden produir nevades demà a la Val d'Aran, i acumular-se més de 10 cm per sobre dels 900 metres.

De cara a l'avís per vent, cal extremar les precaucions a les zones on bufi fort sobretot pel que fa a la conducció i a les activitats a l'exterior. També, i a nivell preventiu, cal fixar bé qualsevol element de decoració nadalenca de balcons i terrasses perquè no voli a causa del vent.