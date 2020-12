Protecció Civil alerta de forts vents avui a bona part del litoral i del prelitoral català

Protecció Civil de la Generalitat va activar ahir a la tarda l'alerta del pla VENTCAT per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya de fortes ratxes de vent sobretot avui a moltes comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, Catalunya Central i interior de Tarragona.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el vent podrà superar els 72 km/h i bufarà de component sud-oest aquest divendres a la nit i de l'oest avui.

El vent fort ja va començar ahir al vespre a les comarques del litoral central i nord. El risc més alt serà durant el matí a les comarques de l'Anoia i l'Alt Penedès, i a la tarda s'estendrà cap al Baix Penedès, l'Alt Camp, àrea de Barcelona i la Selva. Cap al vespre el risc disminuirà.

Per aquest motiu, Protecció Civil de la Generalitat afirma que cal extremar les precaucions a les zones on el vent bufi fort, sobretot pel que fa a la conducció i a les activitats a l'exterior. També, i en l'àmbit preventiu, cal fixar bé qualsevol element de decoració nadalenca de balcons i terrasses perquè no voli a causa del vent i causi cap incident.