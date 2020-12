El 2021 començarà glaçat i amb possibilitat de neu a cotes baixes

El Servei Meteorològic de Catalunya informa de l'arribada d'una massa d'aire encara més fred a l'inici del 2021, que afectarà tota l'Europa occidental com a mínim fins el dia de Reis. A partir d'aleshores, l'arribada d'una pertorbació que es formarà al sud-oest de la península Ibèrica afavorirà la retirada de la massa freda i donarà lloc a una pujada de la temperatura.

Després de la glopada freda que es va produir per Nadal, Catalunya s'ha mantingut amb una temperatura per sota del que correspondria per l'època de l'any, i els models meteorològics indiquen que la nit de Cap d'Any la temperatura iniciarà una nova davallada. Els valors previstos a 850 hPa (uns 1500 metres d'altitud) pel dia 1 seran de -4º C al Pirineu i d'entre -1 i -3 ºC a la resta del país, valors clarament inferiors a la mitjana climàtica. L'evolució de la temperatura a 850 hPa és un bon indicador del comportament d'aquesta mateixa variable en superfície, però no hi ha una correlació directa entre elles, ja que també depèn d'altres factors meteorològics, com el vent o la nuvolositat.

Així, amb aquest escenari es preveuen glaçades entre moderades i fortes al Pirineu i Prepirineu, entre febles i moderades a la resta de l'interior i fins i tot de puntuals al litoral nord.

A banda, la nit de Cap d'Any arribarà un sistema frontal que donarà lloc a precipitació dispersa al terç nord i oest de Catalunya. El dia 1 les precipitacions es centraran a zones de la meitat est i de la resta del litoral i prelitoral central, amb una cota de neu que baixarà dels 800 als 600 metres, si bé puntualment podria baixar fins als 500 metres a l'interior del quadrant nord-est. A banda, alguns ruixats podran anar localment acompanyats de neu granulada. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emés un avís per neu pel dia 1 de gener.

A partir d'aleshores i fins al dia 5 només s'esperen nevades intermitents al Pirineu, sobretot l'occidental. Malgrat això, el dia 2 i el 4 de gener no es descarten alguns ruixats locals a punts del sector central del litoral i del prelitoral que, en el cas de produir-se, serien amb una cota de neu molt baixa, al voltant dels 300 metres.

Tot i que hi ha molta discrepància en els models meteorològics, el dia de Reis podria arribar una nova pertorbació que deixaria precipitació extensa a Catalunya, amb una cota de neu que inicialment se situaria per sota dels 300 metres, però amb tendència a pujar amb el pas de les hores. Aquesta pertorbació, a més, aniria acompanyada de vent de component marítim que produiria una notable alteració marítima.

Davant la incertesa observada en els models meteorològics es recomana seguir amb atenció les següents actualitzacions de la predicció, així com l'evolució dels Avisos de Situació Meteorològica de Perill (SMP).