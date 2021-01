Alerta per nevades a la Catalunya Central per sobre dels 400 metres

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu un episodi de nevades durant la matinada de Cap d'Any i fins al migdia del dia 1 que pot afectar cotes baixes de la Catalunya Central (per sobre dels 400 metres). També pot caure neu de forma intensa al Pirineu sobretot occidental.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquesta tarda en fase d'alerta el pla NEUCAT per les previsions de neu, que també afecten algunes comarques del prelitoral de Tarragona i Barcelona i comarques del sud de Girona.

Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu nevades durant aquesta nit i divendres al matí a les comarques de l'Alt Camp, Conca de Barberà, Segarra, Anoia, Bages, Moianès, Osona, Selva, Solsonès, Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Vallès Oriental i Occidental.

Segons l'SMC, els gruixos de neu podran superar els 5cm per sobre dels 700 metres a les comarques afectades. La cota de neu se situarà entorn els 600 metres, tot i que localment baixarà fins als 400 metres.

Les temperatures també seran molt baixes aquesta nit i els propers dies, per la qual cosa les carreteres poden estar glaçades.

Es recomana limitar la mobilitat demà al matí i no acostar-se a les zones afectades per la neu i el gel. Es recorda que hi ha confinament nocturn aquesta nit entre la 1h i les 6h, i també confinament comarcal excepte per alguns motius justificats.

Igualment, en cas de necessitat de desplaçament, cal recordar portar cadenes al vehicle i extremar les precaucions en la conducció. Eviteu la mobilitat a les zones afectades per la neu si no és imprescindible.