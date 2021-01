Activada l'alerta del Procicat per onada de fred a l'interior de Catalunya

Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per l'onada de fred amb una forta baixada de les temperatures a les cotes altes del Pirineu i Pre-Pirineu durant els tres pròxims dies. A més, a les comarques de l'interior de Catalunya i del prelitoral central també es podran assolir temperatures extremadament baixes durant la nit i fins a mig matí. És per això que Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment en els desplaçaments en vehicle i a peu (plaques de gel) i fer cas dels consells i informació del Servei Català de Trànsit, amb especial atenció a gent gran, nens i persones amb malalties respiratòries, els més vulnerables a les baixes temperatures.

Cal que aquest col·lectiu eviti sortir al carrer en les hores en què el fred sigui més intens. Es demana als familiars i amics de persones grans que viuen soles que les visitin o hi parlin per telèfon per comprovar que es troben bé. També cal estar atents a les possibles incidències per mala combustió de calefaccions, estufes o xemeneies per evitar intoxicacions, i ventilar cada dia els habitatges, sense tapar les reixetes de ventilació per garantir l'entrada d'oxigen.