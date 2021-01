La gebrada deixa imatges espectaculars a la Catalunya Central

Catalunya ha patit avui la nit més freda d'aquest hivern, amb temperatures mínimes de fins a -11,8ºC a la localitat de Das (Cerdanya), o -10ºC al Pont de Suert (Alta Ribagorça), mentre que al cim més alt del Pirineu s'ha baixat de -20ºC. A Cardona, per exemple, la nit ha registrat una temperatura de fins a 5,6 graus sota zero. El fred ha deixat imatges espectaculars de la gebrada en diversos indrets de la Catalunya Central com les que acompanyen aquesta notícia, captades a Pinós, al Solsonès.



Segons dades recopilades pel Servei Meteorològic de Catalunya, també s'han registrat temperatures mínimes extremes aquesta nit a Guixers (-9,9ºC), Puigcerdà (-9ºC), Tírvia (8,7ºC), Guardiola de Berguedà (-8,4ºC), Vielha (-8,1ºC), Sort (-8,1ºC), la Seu d'Urgell (-8ºC) i Sant Pau de Segúries (-7,9ºC).







Avís per fred i neu

? El Servei Meteorològic de Catalunya emet un PREAVÍS de Situació Meteorològica de Perill (#SMP) per neu. ?



? Dj. a Ds.



? Grau de perill max ?? 2/6



? Possibilitat de gruix >2 cm a cotes > 400 metres



? Àmbit: terç sud i resta de l'interior de Catalunya. pic.twitter.com/FOxQgp2C3f — Meteocat (@meteocat) January 4, 2021

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les temperatures es mantinguin fredes molt per sota de la mitjana fins a la setmana que ve i ha emèsamb un risc de 4 sobre 6, que afectaria tot el Pirineu i Prepirineu.També per a dijous han pronosticat l'arribada d'un front de neu que podria cobrir de flocs bona part de Catalunya en cotes baixes per sobre dels 200 metres. Les zones més afectades per aquesta baixada en picat de les temperatures seran el Pirineu, el Prepirineu i punts de l'interior i del prelitoral català.Pel que fa a l'avís de neu, el Meteocat adverteix que aquest dimarts pot nevar en cotes de 100 metres del litoral de Barcelona i Girona.Entre dijous i dissabte la previsió és que pugui nevar en cotes de 400 metres al terç sud i a l'interior de Catalunya.Concretament, la Generalitat apunta que «entre dijous i dissabte es preveu un episodi de neu en cotes baixes. S'iniciarà dijous pel terç sud i s'estendrà a la resta de l'interior de Catalunya entre divendres i dissabte». Afegeix quei fins i tot per sota en casos locals, i anirà pujant progressivament durant divendres i dissabte». Els gruixos de neu més importants es concentraran en zones de muntanya del terç sud de Catalunya.L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ja havia activat a primera hora del dia l'alerta taronja (risc important) per fred intens a Catalunya. La previsió de l'Aemet apunta a una caiguda de les temperatures, que se situarien en -10 ºC a la Vall de Aran. A Barcelona i el Pirineu les temperatures oscil·larien entre els -4 ºC i -8 ºC. Al Pirineu, a més, hi ha risc d'allaus per sobre dels 2.000 metres.