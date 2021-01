Marxa la pertorbació de cara a l'inici de setmana

Lentament la part més activa de la pertorbació anirà marxant i la nevada de l'interior sobretot a partir de la propera nit i matinada de dilluns anirà perdent força fins a desaparèixer a primera hora de dilluns. També el temporal marítim anirà de baixa.

Durant la tarda de dilluns tindrem sol a bona part de Catalunya però l'ambient, això sí, es mantindrà molt fred. La temperatura mínima i màxima seran moderadament més baixes; la mínima se situarà entre -4 i 2 ºC a la depressió Central i la màxima se situarà entre els 3 i 8 ºC.



Protecció Civil alerta de l'arribada de "temperatures molt baixes" i demana prudència a la ciutadania



La sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha alertat de l'arribada de "temperatures molt baixes" i ha demanat prudència a la ciutadania. En aquest sentit, malgrat que el temporal Filomena va a la baixa, encara poden haver-hi precipitacions a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona o al sud de Ponent. Soler també ha recomanat en una entrevista al '3/24', "no sortir de casa si no és necessari" i vigilar per no "impedir" el pas dels vehicles que estan treballant arreu del país. Pel que fa a les afectacions, Protecció Civil assegura que s'està treballant per resoldre les incidències ocasionades pel temporal, recordant que més de 2.300 abonats de diferents municipis continuen sense llum.

Pel que fa als centres educatius i la represa del curs escolar prevista per aquest dilluns, Soler ha recordat que ja hi ha diverses comarques no disposaran de transport. Un fet que demà estarà supervisat també pel Departament d'Educació.