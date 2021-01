No anar a treballar per inclemències meteorològiques no es pot sancionar, però s'ha de compensar

Els treballadors que no hagin pogut arribar a la feina per culpa dels estralls del temporal Filomena no podran rebre cap sanció. No anar a treballar per inclemències meteorològiques no es pot castigar, ja que faltar al lloc de treball per causa de força major és un dret recollit a l'Estatut dels Treballadors, però sí que s'ha de compensar. Així ho recorda CCOO en un comunicat, que detalla quins mecanismes recull l'ET per compensar l'absència, que pot comportar la retirada del sou corresponent a la jornada perduda; la recuperació de les hores no treballades altre dia i fora d'horari o la realització de la feina des de casa. En cap cas, però, aquest dia perdut per culpa del temporal pot compensar-se amb un de vacances.

En alguns convenis col·lectius hi ha una 'borsa d'hores' o dies de lliure disposició, un temps dedicat als temes personals. Aquests dies sí que poden ser usats en aquests casos per evitar haver de recuperar les hores perdudes en una altra ocasió.

Si l'empresa ho exigeix, la persona treballadora haurà de justificar la seva absència. Es pot sol·licitar un justificant a l'administració pública que correspongui, ja sigui l'Ajuntament del municipi en el qual s'hagin tancat vies o a la comunitat autònoma.

En el cas de tancament d'escoles, si els progenitors no compten amb ningú que pugui fer-se cas dels seus fills i es veuen obligats a quedar-se a casa per tenir cura d'ells els pares hauran de demostrar a l'empresa, si aquesta els ho demana, que el col·legi ha tancat.