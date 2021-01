El fred deixa les temperatures més gèlides del segle en un mes de gener a Manresa

El fred glaçador de les darreres setmanes ha portat les temperatures més baixes registrades aquest segle durant un mes de gener a Manresa. De mitjana, les temperatures han descendit fins als 2,7 graus centígrads en els 17 primers dies de l'any, època en què el mercuri del termòmetre es manté per sobre dels 4 graus habitualment, segons els registres històrics de l'estació meteorològica de la Culla.





A la capital del Bages no hi havia temperatures tan fredes des del 2005, i llavors el termòmetre va marcar 2,8 graus, una dècima per sobre d'aquest any. Queden dues setmanes perquè s'acabi el mes i s'haurà de veure si finament es bat aquest rècord, però les temperatures mínimes no donen treva. Dissabte al matí, per exemple, va ser de -3,3 graus. Hi ha hagut jornades més fredes les darreres setmanes i, de fet, el dia Reis va ser la que més, amb -5,2 graus, i la vigília es va arribar als -4,4. Aquest mes de gener hi ha hagut deu jornades en què el termòmetre ha estat per sota dels zero graus .

Aquest fred glaçador que indiquen les mínimes està sent contrarestat els darrers dies per les temperatures màximes, que han anat augmentant. Aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, el termòmetre va registrar, per primer cop aquest mes de gener a la capital del Bages, temperatures superiors als 10 graus centígrads. Ahir, de fet, va ser el dia que la màxima va assolir la seva xifra més elevada, 13,5.

Tot i que aquest mes de gener és el més gèlid del segle -de moment-, en cap cas s'ha assolit durant les darreres setmanes temperatures rècord. De fet, en els darrers 21 anys hi ha hagut sis dies -en un mes gener- en què s'ha assolit una temperatura més baixa que els -5,2 graus de la jornada de Reis. El rècord, quant a temperatures mínimes en un mes de gener en aquest segle XXI, el trobem al 2005, en un dels hiverns més freds de les darreres dues dècades, quan el mercuri del termòmetre va arribar als -9,8 graus.

Després de la borrasca Filomena i el llarg episodi de temperatures anormalment baixes, i que s'espera que durin fins demà, hi haurà un canvi de règim atmosfèric que portarà pluges i un augment important en les temperatures, sobretot de les mínimes. Aquest canvi de temps és provocat per una borrasca atlàntica que s'acosta per l'oest i que aportarà aire menys fred i humit, i pluges a Catalunya i a tota la Península.