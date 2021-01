Activada l'alerta del pla Ventcat per la previsió de forts vents divendres al prelitoral central

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Ventcat per la previsió de fortes ventades divendres sobretot al prelitoral central. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es podran produir ratxes de vent superiors als 72 km/h, especialment a les comarques del Baix Llobregat, Anoia i Alt Penedès i, amb menor intensitat, a altres comarques de Barcelona i Tarragona. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. En el moment de les ratxes més fortes cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars que poden caure per l'efecte del vent.

A més, cal fixar bé o retirar els objectes que estiguin en balcons o terrasses i puguin ser desplaçats per l'aire, tenint especial cura amb els elements de decoració nadalenca que encara puguin quedar. A les zones urbanes cal evitar aturar-se a prop de bastides, tanques o murs inestables mentre durin les ràfegues de vent.

D'altra banda, també s'ha posat en prealerta el pla d'emergències Procicat per fort onatge divendres a tot el litoral. Les onades podran superar els 2,5 metres. Hi haurà mar de fons de component sud. Al final del dia, el llindar d'avís es podrà superar al cap de Begur i al cap de Creus, on hi haurà mar creuada.

Protecció Civil de la Generalitat recomana tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin prop de la costa. Cal respectar els tancaments dels accessos al litoral que es realitzin amb caràcter preventiu per seguretat.