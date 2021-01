La borrasca «Hortensia» produeix ràfegues de vent de més de 72 quilòmetres per hora a Catalunya

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha posat nom a la pròxima borrasca que afectarà amb gran impacte la península Ibèrica. Batejada com a 'Hortensia' aquesta serà la vuitena borrasca de gran impacte de la temporada, que va començar l'1 d'octubre, i la tercera del 2021.



En conseqüència, Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla Ventcat per forts vents, previstos per avui, especialment al prelitoral central de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha avisat de ratxes de vent que poden superar els 72 quilòmetres per hora, especialment a les comarques del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès (Barcelona).



També a la Catalunya Central s'han vist afectacions a causa del temporal. Fins a les 10h del matí, els Bombers han atès una totalitat de 135 avisos, 15 dels quals a les comarques centrals. A mig matí, les rafegues de vent ja han causat caigudes d'arbres a Sant Fruitós de Bages. Així mateix, al Polígon Industrial Pla de Rigat de Vilanova del Camí d'Anoia) han retirat un arbre caigut al damunt d'un camió. A Sant Joan de Vilatorrada, una ràfega de vent ha aixecat la teulada d'una casa al carrer de Vilaseca sense provocar ferits.





Precipitacions acumulades

Imatges de la tempesta que ara mateix tenim sobre #Montserrat acompanyada de fort vent i una mica de calamarsa pic.twitter.com/9PaIVtDLJS — PN Montserrat (@PNMontserrat) January 22, 2021

El vent gira en sentit contrari a les agulles del rellotge

, els bombers amb col·laboració amb la policia local han retirat una torreta de flors que estava a punt de caure pel fort vent d'aquest matí i que estava situada en un àtic a la cantonada Valentí Almirall amb Abat Oliba.D'altra banda, l'episodi de precipitacions ha deixat acumulacions d'aigua destacades al Santuari de Queralt (13.1 mm) i Gisclareny (10.1 mm) de Berga.El temporal d'aquest divendres és un sistema de baixes pressions en què el vent gira en sentit contrari a les agulles del rellotge a l'hemisferi nord i associats a aquestes borrasques solen produir-se vents forts o molt forts, que seran més intensos com menor sigui el mínim de pressió en el centre de la baixa.En concret, les borrasques a què es bateja són aquelles que s'aprofundeixen de tal manera que puguin produir un gran impacte en béns i persones, tot i que no és necessari que experimentin un fenomen de ciclogènesi explosiva.