S'esperen fortes ratxes de vent al Bages, Moianès i Anoia aquest dissabte

| Arxiu particular

Imatge d'un temporal amb fortes ratxes de vent | Arxiu particular

El Servei de Meteorologia de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de perill per vent per a aquest dissabte a Catalunya. La previsió és que hi hagi fortes ratxes al Bages, Moianès i Anoia i al litoral i prelitoral. Aquesta situació es prolongaria des de les 06.00 hores fins a la mitjanit.





? El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de Situació Meteorològica de Perill (#SMP) per vent ?



? DS 06.00 h - 24.00 h. T.U



? Possibilitat de ratxa màx >20 m/s



? Grau de perill max ?? 1/6



? Àmbit: comarques del litoral i prelitoral i est de la depressió Central. pic.twitter.com/Z4qh6TTqEx — Meteocat (@meteocat) January 28, 2021

Dia extraordinàriament càlid al sud del país, amb màximes de més de 25 ºC a punts del #BaixEbre i #Montsià.



Temperatura rècord en un mes de gener a 10 de les 148 estacions de la XEMA amb >10 anys de dades. pic.twitter.com/0qx1lXBh2D — Meteocat (@meteocat) January 28, 2021

Aquest front de vent arriba a Catalunyai que ha comportat un fort ascens de les temperatures. Aquest dijous va ser precisament un dia de rècord de temperatures amb màximes de 25ºC en punts del Baix Ebre i del Montsià.