Alerta per un nou episodi d'alta contaminació per partícules a tot Catalunya

Alerta per un nou episodi d'alta contaminació per partícules a tot Catalunya | ROBERT RAMOS

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat aquest dissabte un nou episodi d'alta contaminació per partícules a tot Catalunya. La mesura es pren atenent els nivells elevats de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i es tracta del segon episodi en només 10 dies al territori català. L'anterior alerta es va decretar el 23 de febrer a causa d'una intrusió de pols sahariana a partir del dia 18 i la previsió dels models de dispersió de contaminants. El Govern recomana reduir moviments en cotxe privat i moderar l'activitat física a l'aire lliure, sobretot per a les persones amb problemes cardiovasculars o respiratòries.

L'episodi d'alta contaminació ambiental es va rebaixar el 26 de febrer, però donada la previsió de la persistència de la intrusió de pols africana, es va mantenir l'avís preventiu per partícules en suspensió PM10 a tot Catalunya. Segons Territori i Sostenibilitat, aquest dissabte la situació s'ha agreujat i ja s'acumulen 4 dies on la mitjana diària dels nivells de PM10 ha estat superior al valor de 50 µg/m?3; en més d'un punt de mesurament de les estacions situades a la Zona de Protecció Especial (ZPE). D'altra banda, els nivells es mantenen entre moderats i alts a tot Catalunya, superant-se el valor de 50 µg/m?3; en 14 estacions de mesurament de les estacions integrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).

Així mateix, la previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 g/m?3; durant el dia d'avui, donat que es preveu que la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran.

Evitar el cotxe, reducció de les obres i menys exercici físic a l'exterior

L'episodi d'alta contaminació per partícules (PM10) suposa gestionar la velocitat a les vies ràpides, a través del Servei Català de Trànsit, informar la població perquè utilitzi els transports públics si s'ha de desplaçar, emetre consells generals a través del CECAT i de l'ATM, a més d'instar les activitats cimenteres a reduir les emissions i als municipis a restringir les actuacions que generen partícules, com determinades obres.

En concret, es recomana a la ciutadania realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit; utilitzar el transport públic en la mesura del possible; reduir els desplaçaments amb vehicle privat; utilitzar el cotxe compartit; realitzar una conducció eficient; regular la climatització de les llars; assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils en el cas que encara estiguin engegades, i limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

De forma paral·lela, s'insta els municipis, en la mesura del possible, a introduir missatges informatius sobre l'avís preventiu; incrementar el reg de carrers de 2 a 4 hores; regular la climatització en comerços i serveis municipals; incrementar el control de les activitats industrials on la competència és municipal, i prohibir la crema de matolls i restes vegetals i potenciar la gestió dels residus vegetals a través d'alternatives com la trituració in situ o la recollida per al seu compostatge. Aquesta mesura és d'obligat compliment a la Zona de Protecció Especial, la Plana de Vic i les Terres de Ponent.

També es demana a les indústries que no realitzin processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir. Així mateix, es restringeixen les operacions d'asfaltar o enquitranar els carrers, se suspèn qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri el període d'episodi ambiental de contaminació, sempre que sigui tècnicament possible, i es prohibeix en les obres l'ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació, i en general totes aquelles eines que puguin aixecar pols, entre altres mesures.

Els nivells de partícules són elevats a tot el territori. Per aquest motiu és convenient, segons el protocol consensuat amb el Departament de Salut, que les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries moderin l'activitat a l'aire lliure. També es demana a tota la població evitar l'exercici físic intensiu a l'exterior.

L'AMB i Ajuntament de Barcelona activen els seus protocols per contaminació

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament de Barcelona ja han activat els seus propis protocols d'actuació. A la capital catalana, entre altres mesures, s'activa el rec amb aigua freàtica a les principals vies de la ciutat, se suprimeix els bufadors en els servei de neteja i jardineria, es prohibeix les activitats que generin pols a les obres i es demana evitar l'ús del vehicle privat en els desplaçaments. També s'activa un ampli dispositiu d'avisos a la ciutadania que arribaran pels diferents canals municipals.