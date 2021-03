El sol torna després de 12 dies de cel gris i contaminat a Catalunya

Després d'una dotzena de dies amb el cel encapotat i carregat de contaminació el sol ha irromput a Catalunya. Les pluges de dilluns van netejar definitivament els cúmuls i els primers rajos del matí anuncien la proximitat del canvi d'estació. Les temperatures arribaran als 15 graus i el pronòstic indica que la resta de la setmana serà assolellada.

La Generalitat va declarar dissabte passat un episodi d'alta contaminació a tot Catalunya per partícules en suspensió en l'aire PM10. A causa del seu nivell elevat es va recomanar reduir els desplaçaments amb cotxe privat i moderar l'activitat física a l'aire lliure, sobretot de les persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars. Després de les intermitents pluges de diumenge i dilluns la situació ha millorat, i s'ha dissipant gran part de la contaminació que arrossegàvem l'última setmana.

Les últimes pluges registrades a tot Catalunya han netejat el cel, carregat de pols en suspensió, procedent del nord de l'Àfrica. Aquest canvi meteorològic arriba de la mà d'una borrasca en superfície que ha aportat humitat i ha permès arrossegar la pols sahariana.

Millores en els pròxims dies

Els models de predicció del temps revelen que el causant que l'aire es netegi i es renovi completament són els vents que procedeixen de Centreeuropa, vents que són freds i secs, però que, amb ajuda d'aquesta borrasca, permeten que l'aire es carregui d'humitat i produeixi precipitacions que, en general, estan sent de caràcter feble. Aquestes precipitacions es podran continuar produint en les pròximes hores, cosa que ajudarà que l'aire es netegi de manera més ràpida. En els pròxims dies s'espera un descens de les pluges, tot i que les temperatures fredes i els vents es mantindran en tot el territori català.

D'aquesta manera, s'espera que la concentració de partícules PM2.5 i PM10, nocives per a la salut, es redueixi considerablement a valors pràcticament nuls. El risc per a la salut que provoquen aquest tipus d'aerosols es veurà anul·lat completament i es podran realitzar activitats a l'aire lliure sense cap risc.

Baixa qualitat de l'aire

Cal recordar que Barcelona va ser, entre el 15 de març i el 30 d'abril del 2020, la ciutat europea on més es van reduir les emissions de NO: un 59%, segons l'informe anual de qualitat de l'aire de l'Agència Europea de Medi Ambient. Al conjunt de Catalunya, el diòxid de nitrogen es va reduir un 56% durant la fase 0 del confinament i un 29% en la fase tres i de nova normalitat, segons dades de la Generalitat. Dades que van empitjorar significativament després del desconfinament, en què la qualitat de l'aire es va situar durant l'últim trimestre del 2020 a nivells previs a la pandèmia del coronavirus malgrat les restriccions de mobilitat

Tot i així, s'espera una millora, i es tanca així un dels pitjors episodis de contaminació des de l'inici de l'any, que és notícia des del dia 18 de febrer, quan la contaminació atmosfèrica va empitjorar a causa de la intrusió de pols africana. És important recordar que la declaració d'episodis per contaminació no és massa freqüent a Catalunya. El 2019, per exemple, se'n van activar tres i el 2020 en van ser dos. En anys anteriors, se'n va declarar un o cap.