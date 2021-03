Dijous amb baixada de termòmetres i nuvolositat abundant

Fins al migdia predominarà el sol, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos al litoral. A partir de llavors, la nuvolositat augmentarà en forma de núvols alts i mitjans que arribaran de nord a sud arreu i de núvols d'evolució diürna a l'interior del quadrant nord-est.

Al centre del dia és possible algun ruixat al nord-est i al sector central del litoral i prelitoral. Independentment al vessant nord del Pirineu estarà cobert o molt ennuvolat fins a mig matí i a partir de mitja tarda i és possible precipitació amb una cota de neu de 800 metres. Hi haurà temporal marítim a l'Empordà.