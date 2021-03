Última fuetada de l'hivern: baixada de temperatures i glaçades per aquest final de setmana

Divendres al matí ja es preveuen nevades al Pirineu, sobretot al vessant nord, amb una cota de neu que baixarà progressivament fins a acabar nevant a totes les cotes. A partir de migdia la precipitació s'estendrà de manera dispersa i localment en forma de xàfec a d'altres punts de la depressió Central, així com a punts del litoral i del prelitoral, amb una cota de neu que puntualment podria baixar fins als 600 metres. Dissabte les precipitacions quedaran restringides al Pirineu, sobretot al vessant nord, on seguiran essent en forma de neu, i desapareixeran de la resta del territori.

En tot l'episodi s'acumularan quantitats abundants al vessant nord del Pirineu, on es preveuen gruixos superiors als 5 cm per sobre dels 600 metres, més de 10 cm per sobre dels 900 metres, i més de 20 cm per sobre dels 2000 metres. A la resta de la serralada les quantitats seran menys importants.

Pel què fa al descens de la temperatura, començarà dijous i tocarà fons dissabte, quan les glaçades seran extenses a bona part de la Depressió Central, Pirineu i Prepirineu, i puntuals al prelitoral. A partir de diumenge la temperatura tendirà a recuperar-se progressivament.

La temperatura mínima de dijous se situarà entre -2 i 3 ºC al Pirineu, al Prepirineu i a la depressió Central, entre 2 i 7 ºC al prelitoral i entre 5 i 10 ºC al litoral. Divendres i dissabte la mínima serà entre 1 i 3 ºC més baixa i les glaçades seran més nombroses i extenses a l'interior i a punts del prelitoral.

Pel que fa al vent, divendres s'imposarà el component nord moderat amb intervals forts, sobretot al Pirineu i als dos extrems del litoral i prelitoral. A la resta el vent serà fluix i variable. Dissabte s'imposarà el component nord en general, sobretot de gregal moderat amb cops forts. La situació marítima s'alterarà divendres i sobretot dissabte, quan es preveuen onades màximes de més de 2.5 metres.

A partir de diumenge i sobretot de dilluns, s'estabilitzarà l'atmosfera i s'iniciarà una recuperació de la temperatura.