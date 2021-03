Previsió de nevades a cotes baixes de Catalunya per aquest divendres

Previsió de nevades a cotes baixes de Catalunya per aquest divendres

Previsió de nevades a cotes baixes de Catalunya per aquest divendres

Divendres amb molts núvols i algunes precipitacions que podrien ser en forma de neu a cotes relativament baixes, com és el cas de la comarca del Moianès. Els avisos de Situació Meteorològica de Perill per neu i estat de la mar activats per demà, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.