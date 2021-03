Controls policials i alerta per neu en la primera operació sortida després del desconfinament comarcal

L'operació sortida d'aquest divendres, la primera des que el Govern va aixecar el confinament comarcal dilluns passat, està protagonitzada pels controls policials dels Mossos, que sancionen persones que es desplacen amb bombolles de convivència que no són la seva, i també marcada pel temporal i la neu.

Cap a les 6 de la tarda, a partir de Berga, Trànsit ha posat cons als carrils d'acceleració de la C-55, evitant l'efecte embut. A partir de la capital del Berguedà, la velocitat s'ha reduït als 80 km/h però sense parar-se. A partir de Bagà sí que la velocitat s'ha reduït.

Al túnel del Cadí si ha instal·lat un control de Mossos. La Policia Catalana ha explicat a aquest diari que paren la gent que sospiten que són grups de joves de 4 persones. Però això no ha originat cues. No hi ha l'afluència de cotxes d'un pont normal, però sí més que les darreres setmanes.

En total, el Servei Català de Trànsit preveu que aquest divendres es desplacin per les entrades i sortides de l'àrea metropolitana de Barcelona 930.000 vehicles -un 5% menys que un divendres de prepandèmia-, a les portes del primer cap de setmana des de Nadal en què es podrà sortir de la comarca. Uns 439.000 vehicles ja hi havien passat abans de les 2 del migdia, la qual cosa suposa un augment del 2,3% respecte al passat divendres.

Cal estar alerta del temps. La cota de neu aquesta tarda ronda els 700-800 metres. A les 6 de la tarda queien algunes volves de neu al túnel del Cadí. I també a altres punts del territori català com la Llacuna (780), Montblanc (500) i Collserola.

Al Pirineu es podran superar els 20 cm de neu per damunt dels 2.000 metres al vessant nord de la serralada. Durant el cap de setmana hi haurà menys nevades, però es mantindrà el fred i el vent, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.