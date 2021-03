Inici de primavera amb temperatura hivernal

La primavera ha començat amb temperatura hivernal, però amb força domini del sol. Ara bé, per aquest diumenge encara hi haurà núvols més compactes al vessant nord del Pirineu, on pot caure alguna nevada.

La temperatura de matinada tornarà a baixar diumenge dels 0°C a molts punts de l'interior, però al migdia l'ambient serà una mica més suau. Per la seva banda, la màxima serà lleugerament més alta. Se situarà entre els 11 i 16 ºC a la Catalunya Central.

El servei meteorològic Meteocat ha informat que, durant la matinada d'aquest dissabte, ha gelat en gairebé totes les comarques de l'interior, amb temperatures de cinc graus sota zero en algunes valls, mentre que el vent ho ha impedit a les comarques del litoral i prelitoral.

A Oliola (la Noguera), s'han registrat 5,9 graus sota zero; a Prades (Baix Camp), 5,8 sota zero; a La Seu d'Urgell (Alt Urgell), 4 sota zero; a Les Borges Blanques (les Garrigues), 3,3 sota zero; i a Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental), 1,7 sota zero, segons les dades recollides en les estacions de la xarxa del Meteocat.

La primavera ha entrat avui a les 10:37 hores i durarà 92 dies i 18 hores, fins al 21 de juny. En aquest temps es registrarà un eclipsi anul·lar de sol, el proper 10 de juny.