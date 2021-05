Diumenge amb pluges i baixada de temperatures arreu de Catalunya

Previsió del temps per diumenge

Previsió del temps per diumenge | Meteocat

Per aquest diumenge creuaran de sud a nord núvols que a estones deixaran el cel força ennuvolat i a partir de migdia podran arribar ruixats i tempestes intenses des de l'Aragó que afectaran sobretot a les comarques del terç oest.

La temperatura començarà a baixar. La mínima es mourà entre els 8 i 13 ºC a la depressió Central i la màxima entre els 18 i 23 ºC.



El Meteocat ha emès a través de les xarxes socials dos avisos de cara a les previsions meteorològiques per aquest diumenge. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de ràfegues de de vent per a cotes elevades del Pirineu. És possible que se superin els 90 km/h de ratxa màxima. D'altra banda, també han advertit de la possibilitat de ruixats amb gran intensitat de pluja forta al nord-oest (més de 20 mm en 30 minuts).