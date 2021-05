Els termòmetres es capgiren en la previsió meteorològica per aquest dilluns. Durant el cap de setmana les temperatures s'han elevat per sobre dels 30ºC en alguns punts del país, però l'inici d'aquesta nova setmana s'augura fresca i amb una davallada important de les temperatures.

Fins a migdia, el cel romandrà mig ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans. A partir de llavors, anirà quedant serè. Per aquest motiu és possible que fins a mitja tarda es puguin produir alguns ruixats febles al quadrant nord-est.