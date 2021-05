Divendres hi haurà el cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts, més abundants al matí. A partir de migdia creixeran alguns núvols d'evolució diürna a punts de muntanya, sobretot al Pirineu. A la tarda hi podrà haver algun ruixat al Pirineu occidental. El cap de setmana podran caure de manera aïllada alguns ruixats.