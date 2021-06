El dijous 10 de juny es produirà un eclipsi parcial de sol, que en algunes zones del planeta serà anul·lar. Al matí, visible en bona part de l'hemisferi Nord, la Lluna passarà just per davant del Sol, esborrant fins al 38% del seu disc. Un eclipsi solar té lloc quan la Lluna s'interposa directament entre el Sol i la Terra. Però en aquesta ocasió el disc de la Lluna serà una mica més petit que el del Sol, deixant un anell brillant al voltant de la silueta lunar, per la qual cosa no serà un eclipsi total on tot s'enfosquirà. Es podrà veure des d'Espanya com a parcial.

L'eclipsi començarà a les 10.56 h i finalitzarà a les 12.35 h. El punt àlgid es produirà a les 11.43 h, moment en què la Lluna ocupi al 100% la trajectòria entre el Sol i la Lluna. Tindrà una magnitud (fracció del diàmetre solar ocultat per la Lluna) de 0,2 en la costa nord-oest (la Corunya), entorn de 0,1 a l'interior i nord-est de la península, i al voltant de 0,02 o una mica major en el sud-est, a les illes Balears i a les illes Canàries. En la major part del territori peninsular espanyol, l'eclipsi serà molt limitat, quedant enfosquida una porció mínima del disc solar.

Recuerda que esta semana podremos ver un eclipse parcial de Sol en España. Sucederá el jueves día 10 entre las 11 y 12 aproximadamente (hora oficial peninsular), y su magnitud será mayor hacia el noroeste de la península. Aquí tienes más información: https://t.co/tLE1eYUXX9 pic.twitter.com/xcuCfOQpMl — Real Observatorio (@RObsMadrid) 7 de junio de 2021

El pròxim eclipsi solar visible a Espanya tindrà lloc el 12 d'agost de 2026, seguit d'un altre el 2 d'agost de l'any següent. Poc després, el 26 de gener de 2028, es podrà veure a Espanya un eclipsi anul·lar.