Les temperatures màximes s'han moderat aquest divendres a la Catalunya Central i malgrat ser la segona jornada del pic de calor, els termòmetres no han assolit els nivells de dijous, amb unes màximes que en diversos observatoris han quedat aproximadament un grau per sota dels nivells d'ahir.

Aquest divendres, d’entre els observatoris de la xarxa del Meteocat i l’Aemet a les comarques de l’àmbit de Regió7, la temperatura més elevada s'ha registrat a Artés, amb 38,4 graus, una xifra que suposa vuit dècimes menys que la màxima registrada dijous en aquest mateix observatori que habitualment registra algunes de les temperatures més elevades de tot el país.

Cardona, que dijous marcava la màxima absoluta de les nostres comarques amb un registre de 39,4 graus, avui s'ha quedat amb 37 graus, sent superada per Artés i també per l’observatori de Sant Salvador de Guardiola. En aquest últim observatori, la temperatura ha estat de 37,4 graus, quedant també més d’un grau per sota de la màxima registrada el dijous.

Pel que fa als caps de comarca, aquest divendres a Manresa, la màxima, com a bona part dels observatoris de la Catalunya Central, ha estat a l’entorn d’un grau menys de dijous. Així, si ahir es van assolir els 37,8 graus, avui, la màxima s'ha quedat als 36,6 graus segons l’observatori de l’Aemet.

A Moià, la màxima de 33,1 graus d’aquest divendres era just nou dècimes menys que dijous mentre que a Igualada el descens ha estat just d’un grau i aquest dijous el mercuri s'ha quedat en els 35,8 graus.

A Berga, la reducció també ha estat d’un grau just passant dels 35,2 d’ahir als 34,2 que es van registrar aquest divendres al migdia. A Solsona, en canvi, el descens de temperatures ha estat més acusat i si dijous els seus 39,1 graus eren una de les xifres més elevades del país, la moderació de temperatures d’avui, ha fet que el mercuri es quedés als 36,8 graus.

Més al nord, a la Seu d’Urgell, la màxima d'aquest divendres era de 34,1 graus, just un grau menys que dijous mentre que a Puigcerdà, amb unes temperatures més fresques els dos dies, els 31 graus d'aquest divendres eren sis dècimes menys que la màxima que es va assolir dijous.

Aquesta dinàmica de les comarques centrals va en conjunt amb bona part del país, on les temperatures han baixat. L’excepció ha estat a l’extrem nord-est on les temperatures han pujat respecte dijous i en alguns casos, com a Anglès (la Selva) s'ha arribat als 40,6 graus i a Banyoles la màxima ha estat de 40 graus.

Normalització a partir d'aquest dissabte

Pel que fa al cap de setmana, la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya és que després d’aquest dos dies d’intensa calor, a partir d’aquest els termòmetres vagin encara més a la baixa i recuperin valors més propis per l’època de l’any al llarg dels dies vinents.

Pel que fa al cel, hi haurà poques novetats, sol amb alguns núvols prims i possibles ruixats a partir de demà i sobretot de dilluns.