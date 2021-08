Canvi dràstic de temperatura en només dos dies. Si dissabte a Manresa la temperatura màxima s’enfilava a 35 graus, aquest diumenge és de 27,1. 7,9 graus menys. La mínima també ha caigut a la capital del Bages, però no tan dràsticament. El dia 30 de juliol era de 18,1 i diumenge de 14,8 graus segons l’Agència Estatal de Meteorologia.

El canvi de temperatura s’ha notat sobretot en els dos darrers dies, i és que gairebé tota la setmana la temperatura màxima s’ha mantingut per sobre dels 30 graus a la capital del Bages. La baixada de temperatures s’ha registrat a la resta de la Catalunya Central. A Berga, la màxima avui ha estat 21,9 graus mentre que divendres va ser de 33,4, una baixada d’11,5. Igualada, on ha baixat set graus la temperatura en dos dies arribant la màxima ahir de 27,4; i a Moià i Balsareny la baixada del termòmetre ha estat de 9,5 graus, registrant aquest diumenge 21,3 i 25,7 graus respectivament. La previsió meteorològica d’aquest 1 d'agost indicava que avui hi haurà unes temperatures molt similars a les comarques centrals amb possibilitat de pluja al migdia i a la tarda.