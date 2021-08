Les comarques centrals arriben a mig estiu en un ambient meteorològic caracteritzat per contrastos de temperatura. L’alternança brusca entre jornades de forta calor i períodes més suaus en alguns casos ha fet oscil·lar les màximes fins a 10 graus o més pràcticament d’un dia per l’altre (vegeu alguns exemples a la infografia).

Aquest context d’alts i baixos situa l’arrencada de l’agost en un dels intervals de calor moderada. Ahir mateix va ser un dia gris a bona part del territori, i a Manresa el termòmetre no va pujar dels 31,6 graus seguint la tendència dels darrers dies en què amb prou feines s’ha arribat als 30.

Ha estat un descens marcat per la pluja del cap de setmana que a la capital del Bages va fer davallar les màximes fins a 8 graus entre divendres i diumenge, però el descens va ser encara més acusat a bona part dels observatoris de la Catalunya central, sobretot en latituds més altes, com Berga, Guardiola de Berguedà, Pinós o La Seu d’Urgell, on hi va haver al voltant d’11 graus de diferència en poques hores.

S’han viscut situacions similars en altres moments del que portem d’estiu. El primer pic de calor va tenir lloc just a les acaballes de la primavera, amb temperatures inusuals per l’època, superiors als 35 graus a Manresa, però que van caure en picat just després, i tan sols una setmana més tard s’assolia la màxima més baixa de l’estiu (23,7 graus a Manresa; 19,6 a Berga; o 16,2 a Puigcerdà). Precisament, les poblacions més properes al Pirineu són les que més contrastos han tingut, i a Puigcerdà, per exemple, les màximes van caure 12,2 graus entre l’11 i el 13 de juliol.

Les temperatures suaus d’aquest agost contrasten amb un final de juliol calorós i marcat pels incendis a l’Anoia. Va ser especialment càlida la setmana del 17 al 24 de juliol, i amb el pic màxim el dia 22. A Manresa es va arribar als 37,8 graus, però les màximes d’aquell dia encara van ser més altes en observatoris com Oliana (38,4), Òdena (38,5), Solsona (38,1), Artés (39,2), o Cardona (39,4). Tan sols quatre dies després, a Manresa les màximes marcaven 8,1 graus menys, però en municipis com Berga, Solsona, Oliana, Cardona o Puigcerdà, les màximes van caure entre 10 i 13 graus.