Protecció Civil ha emès un avís de risc per calor de cara a dimecres i dijous. La previsió és que l'episodi meteorològic es noti sobretot dimecres a les comarques de Ponent i dijous, també, a la Catalunya Central. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, tot indica que l'onada de calor continuarà en dies posteriors. Davant d'això, Protecció Civil recomana beure molta aigua, evitar exposar-se les hores de més sol i estar en llocs climatitzats quan faci més calor.

Protecció Civil de la Generalitat ha demanat als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques. Es demana als ajuntaments especialment que, si han de condicionar els espais i atesa la situació de pandèmia per coronavirus, que ho facin tenint en compte les mesures sanitàries i de seguretat pertinents (distància de seguretat, ús de mascareta i disposició de gel hidroalcohòlic).

A causa d'aquestes fortes temperatures, Protecció Civil també ha avisat de la previsió d'augment del risc d'incendi forestal i especialment afectarà les comarques centrals. El punt més "crític" serà el Bages. L’episodi de calor extrema anirà acompanyat d’humitats relatives molt baixes que durant la nit no es recuperaran. A més, aquest any està molt sent molt sec i la manca de precipitacions fa que la vegetació sigui molt vulnerable a patir un gran incendi forestal.