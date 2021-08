L’onada de calor que fueteja Europa i que en les últimes setmanes ha provocat nombrosos incendis al Mediterrani oriental segueix aquest dijous a Catalunya i a Espanya, on s’han batut rècords històrics de temperatura. Per a les pròximes hores s'espera que l'ambient sigui molt calorós a la Catalunya Central, especialment al centre del dia. Els valors màxims es mouran entre 37 i 42 ºC a les comarques centrals, amb màximes de 40 ºC a Igualada i 39 ºC a Manresa i de 37 ºC a Solsona i Berga.

A les dotze del matí, la temperatura a Òdena i Cardona s'ha enfilat fins als 37,6ºC i 37,1ºC, respectivament. També destaquen els 36,9ºC de Sant Salvador de Guardiola (Bages) i Vallirana (Baix Llobregat), els 36,8ºC de Castellnou del Bages, els 36,6ºC d'Artés (Bages) i els 36,5ºC d'Òdena (Anoia).

Els valors ja han començat a ser especialment alts de matinada. En una piulada a Twitter, el Meteocat ha destacat els valors de temperatura "escandalosament alts" que s'han registrat a primera hora, com els 29ºC de Sant Salvador de Guardiola a les sis del matí. Aquesta ha estat la temperatura més alta de tot Catalunya en aquesta hora.

Bon dia! Comencem aquest dijous amb alguns valors de temperatura escandalosament elevats. Amb dades de les 6 del matí, destaquen els 29 ºC de Sant Salvador de Guardiola. pic.twitter.com/Dvs0oJU2zl — Meteocat (@meteocat) 12 de agosto de 2021

La nit ha estat excepcionalment càlida a l'interior, amb mínimes de 20 a 25 ºC i fins a 26 ºC a Manresa i Igualada. A les quatre de la matinada, el vent ha fet pujar la temperatura fins als 30-33 ºC a molts sectors de la Catalunya Central, com ha estat el cas de Castellnou de Bages i Cardona on la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) han detectat pics de temperatures de 31,4ºC i 32,8ºC, respectivament.

A les set del matí, tots els termòmetres de capitals comarcals de la Catalunya Central ja superaven els 24ºC. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, Manresa ha marcat els 28,5ºC, seguida dels 27ºC a Solsona, 26,8ºC a Igualada i 24,7ºC a Berga.

Es poden superar els 42ºC a la Catalunya Central

Les previsions meteorològiques apunten que se superaran els 42 graus en nombrosos punts de la Catalunya Central i Lleida, per això les autoritats recomanen moderar l’activitat, protegir les persones vulnerables, tancar espais naturals i activar plans antiincendis. Al Bages, tots els municipis estan en alerta màxima per l’alt risc d’incendi i per aquest motiu el Govern hi ha prohibit campaments juvenils al bosc o l’ús de maquinària agrícola entre les 10 del matí i les 8 del vespre com a mesura de prevenció. Les restriccions afecten un total de 91 municipis de les comarques de l’àmbit de Regió7.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat a les onze del matí l'avís per onada de calor a partir d'avui i fins al diumenge, quan a partir de les 16.00 hores es podria normalitzar, si les previsions es compleixen.

Actualitzat l'avís per onada de calor. Aquests són els avisos per avui, demà, dissabte i diumenge. pic.twitter.com/JBGGVTgmRl — Meteocat (@meteocat) 12 de agosto de 2021

A banda, a la tarda hi ha possibilitat d'algun ruixat al Pirineu i l'oest de Catalunya.

Una intrusió de pols sahariana acompanya l’onada de calor a Espanya

L’onada de calor també ve acompanyada de la intrusió de pols sahariana que ha enfosquit el cel en molts punts i ha dificultat la respiració a les persones amb patologies prèvies. Aquest aire procedent del nord de l’Àfrica és el mateix que en moltes ocasions provoca episodis de contaminació a l’àrea metropolitana de Barcelona. A Catalunya, en els punts en els quals, a més, ha plogut (tot i que ha estat molt poc), el fang s’ha deixat veure als cotxes, vidrieres i altres superfícies. El fenomen de la calima, més habitual a les Canàries, s’ha concentrat sobretot a l’est peninsular i les Balears.