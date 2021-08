El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que l'onada de calor, que ja va començar dimecres 11 d'agost, s'allargarà fins diumenge 15, quan la massa d'aire càlid causant de l'episodi iniciarà la seva retirada. El precedent més clar d'una onada de calor comparable és la de finals de juny del 2019, que va afectar Catalunya entre els dies 25 i 30. L'onada de calor actual es preveu semblant i tindrà el seu punt àlgid el cap de setmana.

Els valors extrems s'enregistraran a l'interior del país, especialment a la Catalunya Central. A banda, la temperatura mínima també serà persistentment alta, amb valors que en alguns punts no baixaran dels 25 o 26 graus. A causa d'aquesta predicció, per la durada, intensitat i extensió de l'episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de Situació Meteorològica de Perill per onada de calor de grau 6, el màxim possible.

En conseqüència, aquest matí de divendres, en el segon dia d'aquesta onada de calor extrema, les temperatures han sigut especialment altes. Un dels tres punts més calents en les primeres hores del dia porta segell bagenc. Montserrat, concretament a Sant Dimes, s'han marcat 27,2 graus a les 7.30 h, mentre que en altres punts del territori català, com és Sant Martí de Riucorb, a Lleida, ha sigut el municipi més calent de Catalunya amb 27,4 graus.

Per altra banda, els termòmetres més "frescos" de Catalunya s'han marcat a Das, (Girona), amb 11 graus, el Pont de Suert, amb 12,9. A la Catalunya Central també s'han marcat temperatures relativament baixes, com a Guardiola de Berguedà que s'han llevat amb 14,4 graus. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya.