L'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) ha estat desactivada cap a les vuit del vespre un cop ha acabat l'episodi de pluges més intenses, segons ha informat Protecció Civil. No s'ha registrat cap incidència greu arreu del país. El pla queda ara en la fase de prealerta, atès que, afirma la mateixa font, les darreres previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) indiquen que encara es pode produir xàfecs locals, amb menor intensitat i probabilitat, al llarg de les properes hores al Pirineu i Prepirineu. També podrà descarregar al litoral la propera nit i matinada, amb nuclis més concentrats al litoral central i sud.

El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut en aquest episodi 36 trucades per 23 incidències relacionades amb les pluges, la majoria situades al Baix Camp (16) i al Tarragonès (8). Les trucades han estat per inundacions i acumulacions d'aigua, cap d'elles de gravetat, afirma Protecció Civil.

Derivats d'aquestes trucades a emergències, els Bombers ha rebut 13 avisos. La majoria han estat per acumulacions puntuals d'aigua a la via pública, unes acumulacions que no han tingut conseqüències i que no han requerit l'actuació del cos.

L'SMC ha informat que s'ha superat el llindar d'intensitat de pluja (20 litres per metre quadrat en 30 minuts) al Masroig (Priorat) (26,8) i a Sant Pau de Segúries (Ripollès) i a Tivissa (Ribera d'Ebre) (22 a cadascuna).

Els registres d'acumulació més destacats han estat als Guiamets (Priorat) (54,4 litres per metre quadrat), a l'Illa de Buda (Montsià) (50,2) i a Nulles (Alt Camp) (47,6).