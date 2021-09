El temporal que aquesta tarda de dilluns afecta les comarques del Berguedà i Osona ha deixat anar grans quantitats d'aigua -fins a 24 litres/m2 a la Quar en 30 minuts- i ha anat acompanyada de calamarsa amb pedres de grans dimensions i ratxes fortes de vent.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquests fenòmens es poden repetir en les properes hores al Bages, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Occidental.

Diferents usuaris de Twitter han compartit en aquesta xarxa social fotos de la pedregada, com @uri_r46, que ha publicat una foto d'una pedra gran com una nou i ha explicat que a Olvan han patit cops cotxes i persones. A Olost i Perafita, al Lluçanès, la calamarsa també ha deixat imatges de pedres grans com el palmell d'una mà (vegeu piulades).

A la Quar, a més dels 24 mm en 30 minuts, també s'hi ha enregistrat una ratxa de vent de 54 km/h. A 3/4 de 8 de la tarda els registres de pluja eren notables, amb 30,4 mm a la Quar, 22,4 a Gironella, 13,4 a Perafita i 10,2 a Castellar de n'Hug.