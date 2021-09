La Diada torna al carrer aquest any després del parèntesi del 2020 obligat per la pandèmia. Els actes institucionals i la manifestació independentista es desenvoluparan als carrers de Barcelona durant tota la jornada de dissabte. Davant possibles desplaçaments cap a Barcelona o altres punts de Catalunya, aquesta és la previsió del temps per a aquest 11 de setembre.

Fins a primera hora del matí, el cel estarà serè o poc ennuvolat en general, tot i que hi haurà bancs de núvols baixos en la depressió central i en punts de la meitat sud del prelitoral. A més, hi haurà alguns núvols en punts del litoral sud. Al llarg del matí i fins a primera hora de la tarda augmentarà la nuvolositat en punts del litoral i prelitoral fins a quedar el cel molt ennuvolat o tapat en aquests sectors. A més, a partir del migdia creixeran núvols al Pirineu i el Prepirineu i, de manera més aïllada, en altres punts del litoral i prelitoral. Al final del dia, es formaran núvols baixos a Barcelona i tindran una tendència a deixar el cel molt ennuvolat.

La variabilitat d'aquests darrers dies es mantindrà, també, al llarg del cap de setmana.



Quant a la possibilitat de pluges, fins a mig matí s’esperen alguns xàfecs aïllats en punts del litoral sud. A partir de llavors s’estendran per la resta de la meitat sud del litoral i del prelitoral. Al llarg de la tarda són probables alguns xàfecs a l’interior del quadrant nord-est i és possible algun a la resta del Pirineu i del Prepirineu. Seran entre febles i moderats, puntualment forts fins al migdia en punts de la meitat sud litoral, i localment aniran acompanyats de tempesta. La quantitat de precipitació acumulada serà escassa o poc abundant, i localment abundant a la meitat sud del litoral.