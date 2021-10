Aquest dimarts predominarà el sol a tot el territori, encara que hi haurà núvols baixos al litoral i prelitoral, sobretot al matí. A les comarques centrals, sobretot, es podran veure al Bages i al Moianès. Tot i això, aquests, aniran trencant-se durant el dia. Al litoral és possible que hi hagi petits ruixats a mig matí, però aquests desapareixeran a la tarda.

La temperatura, en conjunt, serà més alta. La mínima pujarà lleugerament; als Pirineus i Prepirineu oscil·larà entre els 4 i els 9 °C; entre 14 i 19 °C al litoral i al prelitoral i entre 12 i 17 °C a la resta del territori. El mateix passarà amb les màximes, tot i que al terç oest i a l'extrem nord-est i al Pirineu i Prepirineu pujarà lleugerament o moderadament; oscil·larà entre 21 i 26 °C arreu del territori.

El termòmetre es mourà entre: els 15 i els 22 a Manresa; els 15 i els 19 a Moià; els 10 i els 20 a Berga; els 8 i els 20 a Solsona; els 12 i els 23 a Igualada; els 4 i els 19 a Puigcerdà i els 7 i els 20 a la Seu d'Urgell.