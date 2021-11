Diumenge es preveuen nuvolades a punts del territori, com és el cas del Bages a la regió central. A la meitat est del territori, com per exemple al Barcelonès, els núvols deixaran ruixats intensos.

S'esperen més precipitacions al vessant nord del Pirineu i la cota de neu baixarà fins als 1400 metres. La temperatura, tant mínima com màxima, serà semblant o lleugerament més baixa arreu.