La llevantada ja ha arribat a Catalunya, i s'hi estarà, com a mínim, fins aquest dimecres. Les Terres de l'Ebre ha estat la primera zona on han notat les conseqüències d'aquesta DANA, amb precipitacions que han superat els 100 litres per metre quadrat de pluja durant aquest matí. En concret, a 2/4 d'11 ja s'havien acumulat 137,2 l/m2 a els Alfacs (Montsià); 127,2 a l'observatori de l'Ebre, al Baix Ebre; i 117 a Aldover (també al Baix Ebre). A la Catalunya Central, a 2/4 d'1, el temporal havia deixat ruixats i neu en cotes altes del Cadí i el Pedraforca.

❄️❄️ El temps en directe!! 23/11/2021 a les 11.33h...així estem. El Pedra comença a estar blanc igual que el Cadí. Us... Posted by HOSTAL PEDRAFORCA on Tuesday, November 23, 2021

Protecció Civil ha alertat que en les pròximes hores continuaran les precipitacions intenses a Catalunya. A més, avisen que es preveu pedra i ratxes fortes de vent al Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. Les pluges han començat a provocar inundacions a diferents punts, com per exemple, a Santa Bàrbara (Montsià). En aquest últim, les pluges han provocat que es desbordi un barranc, el que ha deixat inundacions de més d'un metre d'aigua. L'aigua ha entrat en magatzems, cases i establiments i ha arrossegat vehicles

Dues carreteres tallades

DeLa situació a la C-12 a Tortosa s'ha normalitzat després que la carretera quedés tallada per esllavissades causades pel temporal a la regió. Segons ha informat Trànsit, la via ja està reoberta i funciona en tots dos sentits. També s'ha reobert la T-340 a Camarles, que estava tallada per inundacions. Per contra, la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Galera segueix tallada en tots dos sentits, igual que la TV-3421 a Roquetes.

Segons han explicat en el seu perfil de Twitter, entre les 21 h de dilluns i les 7 h d'aquest dimarts, els Bombers han fet 15 serveis a les Terres de l'Ebre i 6 serveis a la regió de Tarragona relacionats amb l'episodi Inuncat.

El temporal també ha tingut afectacions en el dia a dia de les escoles. Els Serveis Territorials del Departament d’Educació a les Terres de l’Ebre han suspès les classes d’aquest dimecres, de forma preventiva, als municipis d’Alcanar i al nucli de Poblenou del Delta, a Amposta.