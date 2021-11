La llevantada que afecta Catalunya aquests dies ha anat associada a fenòmens meteorològics violents, com tempestes elèctriques, calamarsa i, fins i tot, tornados. Ahir, dimarts, se'n va observar un a l'aeroport del Prat de Barcelona i s'està analitzant si també n'hi va haver un altre a l'Ametlla de Mar, a les comarques tarragonines.

En el cas del Prat, a primera hora de la tarda, en el moment més intens del temporal sobre l’àrea de l'àrea metropolitana de Barcelona, un tornado va aparèixer a la zona del delta del Llobregat. El fenomen va ser captat pel compte de Twitter dels controladors aeris.

Espectacular tornado pasando esta tarde complicada de meteo por el aeropuerto de #Barcelona. 😬 pic.twitter.com/3ipUVeVFCa — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) 23 de noviembre de 2021

El tornado es diferencia d’una mànega marina (més habitual a Catalunya i territoris de l'entorn) en el fet que el seu extrem toca terra. El del Prat va ser observat per nombrosos viatgers i treballadors que eren a l’aeroport en aquells moments. "Espectacular tornado passant aquesta tarda complicada de 'meteo' per l'aeroport" va piular el compte dels controladors.

Destrosses per un altre possible tornado al Baix Ebre

També ahir, un altre possible tornado va causar danys de diversa consideració en propietats i arrencat arbres de grans dimensions a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). La màniga, que es va formar durant l'episodi de mal temps que va afectar la zona, va entrar procedent del mar per la zona de la urbanització de Roques Daurades –al sud del nucli urbà-, afectant principalment elements exteriors d'habitatges, segons l'alcalde, Jordi Gaseni. Posteriorment, i deixant un rastre perfectament visible del seu pas, es va dirigir cap a l'interior per la partida del pla de la Barrera i fins arribar prop de la zona de l'antiga N-340, a uns sis quilòmetres del nucli urbà.

L'alcalde apuntava ahir mateix que el suposat tornado va deixar una "línia força extensa" de diversos quilòmetres. Al seu pas va provocar danys en estructures construïdes com tanques o zones enjardinades d'habitatges, arrencant elements com portes i llançant-los a centenars de metres. També va arribar a tombar totalment pins "gairebé monumentals" i arbres de grans dimensions, alguns molt a prop de camins i vials rurals.