El temporal de pluja que ha afectat els darrers dies el país dona pas a un episodi de vent que afectarà aquest dissabte les comarques de l'Anoia i el Bages. El Meteocat preveu que l’episodi de vent comenci la propera matinada, però s’intensificarà fins dissabte a la tarda.

Protecció Civil de la Generalitat ja ha activat la fase d’Alerta el Pla Especial d’Emergències per risc de vent a Catalunya VENTCAT per la previsió de fortes ratxes de vent que podran superar les ratxes màximes de 72 km/h a tota la zona del litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, i al Segrià. Es preveu que l'episodi més intens afecti especialment les comarques de l'Alt i Baix Penedès i l'Anoia. En aquestes zones bufarà vent de component oest. Diumenge i fins dilluns al migdia, el temporal afectarà el Pirineu i el Solsonès.

A més, aquest episodi provocarà un descens dels termòmetres que faran que les temperatures, tant la mínima com la màxima, siguin més fresques.

Davant d’aquesta previsió, caldrà extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure, ja sigui en zones urbanes pel risc de caiguda de branques, arbres o altres elements estructurals, com també a les zones rurals. Cal evitar aquestes zones arbrades, incloses les d'àmbit urbà, mentre bufi el vent fort a les zones afectades. Es recomana que les activitats previstes a l’exterior es realitzin només si es pot garantir la seva seguretat, comprovant que no hi ha risc de caiguda d’objectes que puguin produir danys. Cal tenir especial cura amb els elements mòbils tipus carpes o similars i amb la proximitat d’arbrat, bastides i murs de tancament susceptibles de ser inestables.A nivell preventiu i en àmbits urbans, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Especialment, cal vigilar les decoracions nadalenques i, si no es pot garantir la seva subjecció, és millor retirar-les. Tampoc és segur protegir-se darrera de murs o cartells publicitaris si no són estables.

El Servei Català de Trànsit també ha compartit una sèrie de consells per totes aquelles persones que tinguin pensant moure's amb transport privat al llarg del cap de setmana.