Dijous s'espera una jornada amb nevades i ventades sobretot al Pirineu i Prepirineu. Per aquest motiu, Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Especial d’Emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) al Pirineu i Prepirineu. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu fortes ratxes de vent a partir de dijous a la tarda i la matinada de divendres. En concret, s'esperen ratxes superiors als 90 km/h, sobretot la Cerdanya, el Ripollès, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà.

A les cotes altes de muntanya, a causa de la previsió de nevades en alguna de les zones afectades pel vent, s'ocasionarà el fenomen del torb. Per això, demana extremar les precaucions en la mobilitat a les zones on el vent bufi fort i reduir la velocitat. De les comarques de cobertura d'aquest diari, hi ha avís per neu a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. La cota de neu passarà dels 1.000 metres de matinada als 800 metres a partir del migdia.

A la regió central, s'espera sol durant tot el dia.

La temperatura mínima descendirà, sobretot al Pirineu. Les temperatures oscil·laran entre els 2 i els 11 graus a Manresa; els 2 i els 12 a Igualada; 1 i els 10 a Moià, -1 i 10 a Solsona; -1 i 10 a Berga; -2 i 7 a la Seu d'Urgell i -5 i 4 a Puigcerdà.