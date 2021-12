El Servei Català de Trànsit ha demanat aquest diumenge als conductors molta precaució davant l’episodi de vent i neu que afecta part de Catalunya, prenent algunes mesures a les carreteres, com la restricció del pas de camions.

Protecció Civil manté activada la fase d’alerta del Pla Especial d’Emergències per risc de vent a Catalunya per la previsió d’un nou episodi «de fortes ratxes de vent» fins dilluns. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions durant la conducció i en les activitats a l’aire lliure. També manté activa la prealerta del pla Neucat per la previsió de nevades a comarques del Pirineu, on es podran acumular fins a més de 20 centímetres en cotes d’entre 800 i 1.200 metres d’altitud.

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) espera ratxes de tramuntana a l’Empordà de fins a 100 km/h al litoral i prelitoral sud de Tarragona per a diumenge. El vendaval s’ha iniciat dissabte al migdia i anirà guanyat en intensitat durant diumenge.

La neu serà abundant al Pirineu, sobretot a la Vall d’Aran. A la tarda les nevades podran estendre’s a altres comarques pirinenques i assolir precipitacions acumulades de 15 centímetres en 24 hores.

Les temperatures mínimes baixaran significativament a bona part de Catalunya, principalment diumenge. La màxima també serà inferior en algunes comarques. Al Pirineu s’arribarà als -6 graus.