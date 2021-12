El Servei Meteorològic de Catalunya alerta d'un nou episodi de fort vent que afectarà, sobretot, les comarques centrals i el sud del Principat, a partir d'aquesta matinada. Les ratxes poden superar els 72 km/h en punts del Bages, l'Anoia, el Baix Llobregat, l'Alt i el Baix Penedès i el Garraf. Ahir, el vent ja va ser protagonista, amb ràfegues que van superat els 50 km/h a la regió central i els 100 km/h, a l'alta muntanya.

El vent bufarà de component oest, amb predomini del ponent fins a mitja tarda i del mestral a partir d’aleshores fins al final de l’episodi.

Arran d'aquest anunci, Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d’Alerta el Pla Especial d’Emergències per risc de vent a Catalunya VENTCAT. A més, atès que l’episodi de ventades coincideix amb el retorn pel Pont, en què es preveu molta mobilitat i també afluència de gent als espais naturals, es demana extremar especialment les precaucions en la conducció així com en totes les activitats que es realitzin a l’aire lliure, evitant sobretot les zones boscoses on podrien caure branques o arbres.

A més, també a nivell urbà cal ser molt prudent amb la possible caiguda d’elements estructurals, decoracions nadalenques o altres objectes que hi pugui haver en façanes i balcons. A nivell preventiu, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Pel que fa a les decoracions nadalenques, si no es pot garantir la seva subjecció és millor retirar-les. Tampoc és segur protegir-se darrera de murs o cartells publicitaris si no són estables.

Protecció Civil recomana, doncs, que les activitats previstes a l’exterior es realitzin només si es pot garantir la seva seguretat, comprovant que no hi ha risc de caiguda d’objectes que puguin produir danys.

També cal extremar les precaucions en la mobilitat a les zones on el vent bufi fort i seguir els consells del Servei Català de Trànsit, com reduir la velocitat, corregint les desviacions per mantenir la trajectòria del vehicle; vigilar especialment amb la distància de separació lateral en cas d’avançar vehicles de grans dimensions; dixar-se en la trajectòria del vent a través dels arbres i arbustos de la calçada; i subjectar el volant de manera segura i forta.

Risc de nevades a la Vall d'Aran

Protecció Civil ha posat en Prealerta el Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT) davant la previsió de l’SMC de nevades demà dimecres a la Val d’Aran.

L’SMC informa que es podran produir acumulacions de neu superiors als 5 cm a cotes per sobre dels 700 metres. La cota de neu baixarà ràpidament dels 1.600 metres de matinada fins a qualsevol cota al llarg del matí.

Protecció Civil de la Generalitat recomana a la ciutadania, de cara a la mobilitat per aquestes zones, que estigui atenta a les previsions meteorològiques i que consulti les incidències de trànsit abans de sortir de casa. Tingueu el vehicle preparat per la neu, amb cadenes, manta, una llanterna i el telèfon mòbil carregat amb bateria per si teniu alguna emergència. Consells d'autoprotecció davant nevades

Fort onatge al Barcelonès i el Garraf

Protecció Civil ha posat en Prealerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) en Prealerta per Onatge per les previsions de l’SMC de fort onatge demà al Barcelonès i el Garraf.

Segons informa el Servei Meteorològic a partir de demà al matí fins al vespre es poden produir onades superiors a 2,5 metres (maregassa) a les comarques de Baix Llobregat, Barcelonès i Garraf.

Protecció Civil de la Generalitat recomana tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin prop de la costa. Cal respectar els tancaments dels accessos al litoral que es realitzin amb caràcter preventiu per seguretat. Encara que no hi hagi indicis de perillositat, sigueu prudents. Eviteu anar a fer fotografies o mirar com trenquen les onades i no us poseu en perill ni a vosaltres ni a qui us estigui acompanyant.