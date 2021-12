⚠ 💨 Molta prudència si has de conduir per zones afectades per #vent intens:



➡ subjecta fort el volant

➡ en avançaments vigila la distància de separació lateral



👆 Especial #precaució en el cas de vehicles grans buits o amb remolc per risc de bolcada https://t.co/BbzxHJ4uuv