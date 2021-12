La previsió del temps per la jornada d'aquest dijous no variarà gaire de l'anterior. S'imposarà el sol al matí i a la tarda el cel quedarà ennuvolat en bona part del sector central i nord del país on poden caure algunes precipitacions. Els ruixats s'intensificaran al Pirineu i la cota de neu pujarà. Generalment les temperatures seran més baixes, tant la mínima com la màxima.

Amb la fi del pont de desembre també marxarà l'episodi de fortes ventades que aquest dimecres han deixat ratxes de més de 90km/h a la regió central. L'alerta per ventades però continua a comarques del litoral així com a l'Anoia.