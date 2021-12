Aquest diumenge hi haurà estrats baixos a la depressió Central fins a primera hora de la tarda. A partir del vespre és probable precipitació feble al terç oest del país, mentre que no se'n descarta a la resta de la meitat oest. No hi ha cap avís per Situació Meteorològica de Perill en cap punt del territori. La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més baixa, la màxima serà inferior a la del dia de Nadal.