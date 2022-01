El Servei Meteorològic de Catalunya ha advertit que s'esperen forts vents a la meitat occidental de Catalunya per a aquest diumenge, amb perill alt al Baix Camp. Segons la previsió, les ventades es concentraran del Ripollès, el Berguedà, el Solsonès, l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf cap a l'oest, a excepció de la Noguera. També hi haurà precipitacions destacades als Pirineus, amb pluja a zones baixes que superaran els 50mm i nevades a partir dels 1.000 metres, ja que la cota de neu baixarà durant la jornada, acompanyada de torb a l'Alta Ribagorça, el Pallars i l'Aran. Al Pallars Sobirà i a la Vall d'Aran el risc és alt i s'esperen 20 centímetres de gruix a partir de 1.300 metres.

Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil de la Generalitat ha posat en alerta el pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) i el pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (Neucat). Les ratxes seran especialment fortes al Baix Camp demà diumenge i de cara a dilluns es concentraran als Pirineus i a les Terres de l'Ebre, amb cops de més de 72 quilòmetres per hora.