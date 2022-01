Protecció Civil ha allargat l'avís de risc per fred fins dimecres, ja que es preveu que el llindar de temperatura mínima extrema es pugui superar a les planes i fondalades de les comarques de Girona i Ponent. En queden al marge d'aquesta situació, el litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest diumenge ha tornat a glaçar a trams del litoral amb mínimes de -5 i -10 a les fondalades de l'interior. I el Meteocat assenyala que en algunes estacions no hi feia tan fred des del febrer del 2012. Destaquen els -10 graus a Oliana, a l'Alt Urgell; -6 a Rellinars, al Vallès Occidental; i -3,9 al Pantà de Riba-roja, a Ribera d'Ebre.

L'avís de Risc per #Fred s'allarga fins dimecres



☑️ En aquest període es podrà superar el llindar de temperatura mínima excepte al litoral i prelitoral de #Barcelona i #Tarragona#ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 16 de enero de 2022

Bages i Anoia, comarques amb fred extrem

De les comarques de la Catalunya Central, cal destacar el Bages i l'Anoia, que segons el Servei Meteorològic de Catalunya, han catalogat com a zones amb "un grau de perill moderat". Sent les úniques de l'àmbit de Regió7 amb el distintiu de color groc (tal com es veu a la fotografia), per tant, els punts on més fred farà els pròxims dies. La passada nit de dissabte a diumenge, les estacions automàtiques han marcat temperatures mínimes de fins a -8,2 graus a Cardona o a Sant Salvador de Guardiola que s'han arribat als -7 graus. A l'Anoia també s'han registrat temperatures molt baixes com a Òdena on els termòmetres han arribat als -6,2°.