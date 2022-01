Complint amb les previsions i l'avís per fred per part de la Generalitat, aquest dilluns al matí els termòmetres han marcat temperatures gèlides a Catalunya. La més baixa del territori, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'ha registrat a la Cerdanya. L'Aeròdrom de Das ha arribat als -12 graus a les 8.30 h d'aquest dilluns.

L'avís de Risc per #Fred s'allarga fins dimecres



☑️ En aquest període es podrà superar el llindar de temperatura mínima excepte al litoral i prelitoral de #Barcelona i #Tarragona#ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 16 de enero de 2022

Per darrere se situa Guixers, on els termòmetres han arribat als -10 graus. El fred també s'ha fet notar a Guardiola de Berguedà, on les temperatures han caigut fins als -8 graus. Al Bages, Cardona ha arribat als -7.2 graus, Sant Salvador de Guardiola als -7.1 i Artés als -5.8. A l'Anoia, Òdena ha registrat -5.8 graus.

A Manresa, s'han arribat als -5.5 graus sobre les 8 del matí. En aquest cas, la dada és de l'Agència Estatal de Meteorologia, que apunta que Berga ha registrat -1.7 graus; Igualada -3.3 i Moià -0.2.

S'espera que la davallada de les temperatures, que s'allarga des de dissabte, continuï fins aquest dimecres.