Protecció Civil ha activat el pla Ventcat per aquest dilluns i dimarts, que afectarà el Pirineu i el Prepirineu. Entre les zones afectades per les ratxes de vent de component nord-oest hi ha el Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya.

Prealerta #VENTCAT #ProteccioCivil



▶ Es manté la previsió de forts vents amb ratxes que poden superar els 90 km/h al Pirineu, Prepirineu, nord de l'Empordà i Terres de l'Ebre https://t.co/TePEXhNy5k — Protecció civil (@emergenciescat) 31 de enero de 2022 La Cerdanya i l'Alt Urgell seran les més afectades per aquest temporal. Notaran les primeres ratxes dimarts entorn les 12 del migdia, quan es preveu que hi hagi una alerta de perill moderat. En aquestes, a les 18 h el risc passarà a ser alt i el Berguedà i el Solsonès entraran en fase de perill moderat. El Servei Meteorològic de Catalunya calcula que pot haver-hi ratxes superiors als 90 km/hora al Pirineu, Prepirineu, nord de l'Empordà i Terres de l'Ebre.